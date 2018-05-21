Возобновлен вывоз промышленных отходов с несанкционированной свалки у деревни Шолохово

Возобновлен вывоз отходов металлургического производства с несанкционированной свалки из карьера у деревни Шолохово Даниловского района.

Работы, начавшиеся 15 марта, были на время приостановлены в связи с погодными условиями и состоянием подъездных путей. На первом этапе было вывезено около 700 кубометров отходов. Общий объем свалки — 3 тысячи кубометров. В среднем ежедневно вывозится 150 тонн. Процесс контролируют сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

— Оперативное и качественное проведение работ особенно важно в связи с началом дачного сезона. Ведь в летний период количество жителей деревни Шолохово увеличивается в несколько раз, — отметил исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков . — Используем крупнотоннажные самосвалы. Сейчас, после таяния снега, пылеобразные отходы смешаны с водой, и это очень хорошо, так как при перевозке они не распыляются.

Первое сообщение о незаконном складировании промышленного мусора в районе деревень Попково и Шолохово поступило в феврале 2017 года. С этого момента ситуация находилась под постоянным контролем Правительства Ярославской области

Во взаимодействии с профильными федеральными структурами — Роспотребнадзором , Росприроднадзором, Россельхознадзором Следственным комитетом — проведена работа по установлению виновных. Возбуждены дела об административных правонарушениях и уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Также уполномоченными органами произведен расчет вреда, причиненного почвам. Его размер составил более 27 миллионов рублей. Иски о взыскании ущерба рассматриваются в судах.

В настоящее время в областном арбитражном суде рассматривается исковое заявление территориального управления Россельхознадзора о взыскании с ООО «НПК „Промэкология“ ущерба, причиненного окружающей среде, в размере порядка 16 миллионов рублей и проведении рекультивации земельного участка. В рамках судебного производства назначены дополнительные экспертизы. Дата следующего заседания — 5 июля.

Кроме того, исковое заявление Росприроднадзора к арендатору земельного участка о возмещении вреда, причиненного почве, в размере более 11 с половиной миллионов рублей в результате размещения отходов в районе деревни Шолохово рассматривается в Красноперекопском суде. Очередное заседание назначено на 24 мая.

Даниловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ „Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов“ в отношении генерального директора ООО „ТриАН“. Этой компании по договору были переданы отходы ООО „НПК „Промэкология“. 4 мая суд вынес обвинительный приговор и наложил штраф 80 тысяч рублей.