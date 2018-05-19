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Конгрессмен США нашел причину повышения уровня океана
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Американский конгрессмен нашел необычное объяснение повышению уровня океана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конгрессмен США Мо Брукс заявил на слушаниях в конгрессе по экологии, что уровень океана будто бы повышается из-за падения в него скал и почвы.
Слушания проходили на этой неделе в комитете по науке, космосу и технологиям палаты представителей. Ученый-климатолог Филип Даффи отвечал на вопросы конгрессменов о климате. В частности, он заявил, что уровень мирового океана растет сейчас в четыре раза быстрее, чем 100 лет назад.
Конгрессмен от Алабамы Брукс заявил, что в этом повинна среди прочего эрозия почвы.
"Каждый раз, когда почва или скала или все такое оказывается в море, это заставляет уровень моря подниматься, поскольку в океане остается меньше пространства, а дно повышается", — заявил конгрессмен.
Ученый ответил на это, что подобный эффект крайне незначителен по сравнению с эффектом от деятельности человека, которая приводит к таянию льдов вокруг полюсов.
Ряд членов Республиканской партии США публично сомневаются в существовании человеческого фактора в глобальном потеплении или называют его незначительным. Президент Дональд Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения, которое обязывает страны сокращать выбросы парниковых газов.
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