Жители Переславля-Залесского поддержали проект рекультивации полигона ТБО у деревни Красной 

17 мая в администрации Переславля-Залесского прошли публичные слушания по проекту рекультивации полигона ТБО у деревни Красной. Участие в мероприятии приняли 90 человек. Вместе с жителями города и района дальнейшую судьбу объекта обсуждали представители органов местного самоуправления, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, Общественной палаты, национального парка «Плещеево озеро», Росприроднадзора, региональных департаментов.
Полигон у деревни Красной сегодня не действует. Он закрыт в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова, поскольку не соответствовал требованиям экологической безопасности. На качестве услуг по вывозу коммунальных отходов это не отразилось, так как потоки их транспортировки были перераспределены.
— Проведена работа по включению полигона в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Разработана ПСД по его рекультивации, — доложила о состоянии дел начальник отдела разрешительной деятельности и нормирования департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Антонина Козлова. — Предусмотрено несколько этапов работы. Заключительный — биологическая рекультивация, то есть посадка деревьев в плодородный грунт.
Уже проведена отсыпка инертным материалом лицевой части объекта, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. В октябре после получения заключений государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы ПСД в федеральное Министерство природных ресурсов и экологии будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации полигона в Переславском районе в приоритетный проект «Чистая страна». Запрашиваемый объем финансирования — 300 миллионов рублей.
Также планируется включение объекта в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.
— Судьба полигона волнует всю общественность, — отметила первый заместитель главы администрации Переславля-Залесского Алла Кибец. — Рекультивация позволит решить вопросы экологической безопасности жителей нашего города и всего района.
Большинство собравшихся поддержало реализацию проекта.
Справка
В Ярославской области 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один — промышленных. В планах — их модернизация с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках сотрудничества с региональным оператором в сфере ТБО.
Модернизация полигонов — одна из составляющих корректировки территориальной схемы обращения с отходами, цель которой — оптимизация системы захоронения мусора для обеспечения экологической безопасности. Один из примеров государственно-частного партнерства по модернизации полигона ООО «Хартия» сейчас реализует в Угличе. В течение восьми лет здесь будет проведена поэтапная модернизация объекта в соответствии с требованиями обеспечения экологической безопасности.