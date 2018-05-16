В Совфеде предложили ускорить создание федерального оператора по обращению с опасными отходами

Минпромторга и Минэкономразвития. Создание федерального оператора по обращению с опасными отходами необходимо ускорить, пришли к выводу участники заседания рабочей группы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при Совете Федерации РФ , в котором приняли участие представители Минприроды

По итогам заседания рабочая группа решила рекомендовать правительству и Госдуме ускорить принятие законодательных изменений, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами I-II классов опасности.

Как отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ Андрей Колодкин , в отрасли сложилась критическая ситуация, существует большой дефицит мощностей при отсутствии жесткого контроля за обращением с опасными отходами. В настоящий момент накопленный ущерб отходов I-II классов опасности составляет более 180 млн тонн.

Участники рабочей группы поддержали закрепление статуса федерального оператора по обращению с чрезвычайно опасными и высоко опасными отходами за госкорпорацией «Росатом»

Обсуждаемый законопроект предусматривает разработку «Росатомом» в качестве федерального оператора подробной схемы по обращению с отходами I-II классов опасности, создание единой государственной информационной системы, а также строительство инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов.