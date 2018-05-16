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В Совфеде предложили ускорить создание федерального оператора по обращению с опасными отходами
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В Совфеде предложили ускорить создание федерального оператора по обращению с опасными отходами 

Rambler News Service 4 часа назад
Создание федерального оператора по обращению с опасными отходами необходимо ускорить, пришли к выводу участники заседания рабочей группы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при Совете Федерации РФ, в котором приняли участие представители Минприроды, Минпромторга и Минэкономразвития.
По итогам заседания рабочая группа решила рекомендовать правительству и Госдуме ускорить принятие законодательных изменений, направленных на обеспечение безопасного обращения с отходами I-II классов опасности.
Как отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды РФ Андрей Колодкин, в отрасли сложилась критическая ситуация, существует большой дефицит мощностей при отсутствии жесткого контроля за обращением с опасными отходами. В настоящий момент накопленный ущерб отходов I-II классов опасности составляет более 180 млн тонн.
Участники рабочей группы поддержали закрепление статуса федерального оператора по обращению с чрезвычайно опасными и высоко опасными отходами за госкорпорацией «Росатом».
Обсуждаемый законопроект предусматривает разработку «Росатомом» в качестве федерального оператора подробной схемы по обращению с отходами I-II классов опасности, создание единой государственной информационной системы, а также строительство инфраструктуры для обработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов.
Ранее Минприроды разработало проект поправок в закон «Об отходах» во исполнение поручения президента РФ. Представители министерства отметили, что законопроект не ограничивает конкуренцию и предусматривает различные варианты финансирования, в том числе государственно-частное партнёрство в соответствии с рекомендациями министерства экономического развития и научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
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