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Отходы из Углича отправляют на сортировочный комплекс в Московской области
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Отходы из Углича отправляют на сортировочный комплекс в Московской области 

Портал органов государственной власти Ярославской области 44 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Часть отходов из Углича отправляют в Московскую область на мусоросортировочную станцию. Оттуда пластик, стекло, бумага и металл поступают на ряд других предприятий для последующей переработки.
Такие возможности открыло внедрение в городе новой системы раздельного сбора мусора. С апреля прошлого года в пилотном режиме этим занимается оператор по обращению с отходами — компания «Хартия».
— Благодаря системе раздельного сбора мусора объем отправляемых на утилизацию на полигон отходов уменьшается более чем на 15 процентов, — подчеркнула начальник коммерческого отдела ООО «Хартия» Ирина Пархалюк. — Принцип прост. Контейнеры для мусора разделены на четыре фракции: для пластика, стекла, бумаги и металла. Собранные отходы отправляем на мусоросортировочную станцию в Московской области, оттуда — на предприятия-партнеры «Хартии» для последующей переработки.
С нового года в соответствии с федеральным законом в Ярославской области должен начать работу единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он и должен будет организовать и координировать всю работу по обращению с ТКО.
— Новая система позволит сделать отрасль оборота твердых коммунальных отходов более прозрачной и контролируемой. Единый оператор будет отслеживать, где и когда забираются отходы, а также куда и как они вывозятся, — сказал директор областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. — Кроме того, региональный оператор планирует заменить контейнеры для сбора ТКО, обновить парк мусоровывозящей техники, привести в нормативное состояние полигоны, создать сортировочные и перегрузочные станции.
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