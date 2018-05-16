Отходы из Углича отправляют на сортировочный комплекс в Московской области

Часть отходов из Углича отправляют в Московскую область на мусоросортировочную станцию. Оттуда пластик, стекло, бумага и металл поступают на ряд других предприятий для последующей переработки.

Такие возможности открыло внедрение в городе новой системы раздельного сбора мусора. С апреля прошлого года в пилотном режиме этим занимается оператор по обращению с отходами — компания «Хартия».

— Благодаря системе раздельного сбора мусора объем отправляемых на утилизацию на полигон отходов уменьшается более чем на 15 процентов, — подчеркнула начальник коммерческого отдела ООО «Хартия» Ирина Пархалюк. — Принцип прост. Контейнеры для мусора разделены на четыре фракции: для пластика, стекла, бумаги и металла. Собранные отходы отправляем на мусоросортировочную станцию в Московской области, оттуда — на предприятия-партнеры «Хартии» для последующей переработки.

С нового года в соответствии с федеральным законом в Ярославской области должен начать работу единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он и должен будет организовать и координировать всю работу по обращению с ТКО.