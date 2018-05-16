В Западном округе, как и по всей Москве, пройдет акция «Мой любимый парк»

15 мая прошло очередное заседание комиссии по экологической политике Московской городской Думы.

На повестке дня рассмотрели вопросы организации экологического туризма в г. Москве, работы эколого-просветительской акции «Мой любимый парк» и вопрос — о проектах федеральных законов, поступивших в комиссию по экологической политике из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Мосприродой разработаны мобильные приложения для различных природных территорий столицы, позволяющие москвичам познакомиться с животным и растительным многообразием, о существовании которого в границах города многие жители даже не догадываются.

Полярные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин поделились впечатлениями об Арктической экспедиции с участием московских школьников.

Четырнадцать ребят, которые прошли сложнейший отбор и серьёзную подготовку в снежной тайге Карелии и удостоилось чести стать частью Большой Арктической экспедиции.

По итогам заседания Комиссия по экологической политике Мосгордумы поддержали дальнейшее создание инфраструктуры в национальных парках для полноценного и массового экотуризма.

Экотуризм должен быть распространён не только в школьной среде, но и среди всех горожан, желающих получить заряд сил и энергии от прикосновения к уникальной природе, не покидая столичного региона.

Очень важный фактор, чтобы туристам было комфортно. Если вдоль экотроп будут стоять мусорные баки, количество желающих бросать мусор где попало существенно уменьшиться. Наша задача информировать о не допущении загрязнения окружающей среды.

Молодежная палата при Московской городской Думе и Молодежный экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в городе Москве совместно с жителями, школьниками, правоохранительными органами примут участие в акции «Мой любимый парк».

В рамках всероссийской экологической акции «Сделаем вместе» активисты проведут серию рейдов в лесопарковых зонах столицы: активисты напомнят отдыхающим, как правильно вести себя в зеленой зоне столицы, фиксируя несанкционированное разжигание костров. А правоохранительные органы составят протокол административного правонарушения сразу на месте нарушения.

Участники рейда уверены, что чистота городских парков — это залог не только приятного, но и безопасного отдыха.