Природоохранная прокуратура ждет сообщений о свалках в Карелии

«Горячая линия» пройдет 24 мая.

В карельской межрайонной природоохранной прокуратуре пройдет «горячая линия» по соблюдению законодательства об отходах производства и потребления.

24 мая жители республики смогут по телефону сообщить о несанкционированных свалках на территории населенных пунктов, а также заявить о бездействии должностных лиц органов контроля и органов местного самоуправления.

Звонки будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 17 часов по телефонам: 59-34-55 — карельский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Валерьевич Патарушин; 59-34-57 — помощник прокурора Дарья Юрьевна Миронова