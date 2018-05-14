Госдума представит рекомендации по доработке законопроекта о ликвидации нефтеразливов

Проблема разливов нефти и нефтепродуктов на суше для России остаётся актуальной и нуждается в законодательном решении, отметили участники «круглого стола», организованного Комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды, передаёт пресс-служба палаты.

Участники в понедельник обсудили правовые аспекты предупреждения и ликвидации нефтеразливов и положения законопроекта Правительства «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона „Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении 27 марта.

«По официальной статистике, в год в стране происходит более 18 тысяч аварий, приводящих к разливам нефти, и 10 тысяч аварий происходит в результате прорывов нефтепроводов», — сказал председатель Комитета палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

В результате таких катастроф 1,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год оказываются разлитыми и наносят существенный ущерб окружающей среде.

Бурматов подчеркнул, что комитет уже провёл обсуждения проекта закона с экспертами и оценивает этот документ как позитивный.

Вместе с тем среди основных вопросов к инициативе предусмотрено финансовое обеспечение ликвидации нефтеразливов на суше без указания механизмов подобного обеспечения.

«Мы считаем, что в законе надо указать конкретно, как должны быть с финансовой точки зрения обеспечены эти действия для того, чтобы избежать двойных трактовок и ухода от ответственности», — заявил Владимир Бурматов.

Кроме того, по мнению членов профильного комитета, предупреждение и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов являются, по сути, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций. При этом на законодательном уровне до сих пор не урегулирован ряд вопросов. Например, какие аварийные разливы нефти относятся к ЧС, как соотносятся планы предупреждения и ликвидации нефтеразливов с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС. «Данный пробел, с нашей точки зрения, надо также устранить», — сказал Владимир Бурматов.

Из сферы действия статьи 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» исключены требования к размещению, проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов нефтегазового комплекса. «По сути, остаётся только регулирование вопросов охраны окружающей среды при эксплуатации объектов нефтегазового комплекса», — сказал Владимир Бурматов.

При этом предлагаемая редакция статьи 46 решает проблемы, связанные с предупреждением и ликвидацией нефтеразливов, отметил он.

«Исключается целый перечень норм по проведению природоохранных мероприятий, рекультивации загрязнённых земель, обезвреживанию отходов. Мы полагаем нецелесообразным исключение указанных норм», — заявил глава экологического комитета.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов сообщил, что после первого чтения законопроекта в палате ведомство проводило совещания с экспертами и представителями бизнеса по документу. Он также сказал, что замечания от Комитета по экологии и охране окружающей среды будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.