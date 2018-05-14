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Тюлени, спасенные в Приморском крае, вернулись в море
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Тюлени, спасенные в Приморском крае, вернулись в море 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Приморье специалисты после реабилитации выпустили в море пять тюленей. Сотрудники приморского реабилитационного центра "Тюлень" в течение полутора месяцев выхаживали тюленят, которые попали в беду. Когда они набрали вес и окрепли, их выпустили в море у острова Желтухина. Такая информация появилась на странице организации в социальной сети Facebook.
Перед выпуском тюленей взвесили, затем поместили в транспортировочные клетки и на автомобилях отвезли к катеру, который доставил животных до острова. Там тюлени сразу устремились с берега в море, передает агентство "Интерфакс".
Реабилитационный центр "Тюлень" в Приморском крае существует с 2007 года. Ежегодно сотрудники центра выхаживают около десятка животных, попавших в беду. В центре тюленям оказывают необходимую помощь, после чего они возвращаются в естественную среду обитания.
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