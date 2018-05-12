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Приток Невы в Петербурге стал красным
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Впадающая в Неву река Мурзинка стала кроваво-красной 

Ридус 3 часа назад
Фото: © vk.com
Левый приток Невы — река Мурзинка — стала кроваво-красной. На это обратили внимание жители Санкт-Петербурга. В соцсетях появилось видео, снятое из окна высотки по адресу улица Обуховской Обороны, 138 корпус 2.
«Мурзинка. Она у нас меняет цвет периодически. Сейчас она кроваво-красного цвета, и это все течет в Неву. Понятное дело, что в нее что-то сливают», — говорит автор ролика.
«Река Мурзинка: сегодня она красная и пенится! В другие дни она другого цвета — от зеленоватого до черного», — пишут петербуржцы.
© vk.com
© vk.com
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