Приток Невы в Петербурге стал красным

Впадающая в Неву река Мурзинка стала кроваво-красной

Левый приток Невы — река Мурзинка — стала кроваво-красной. На это обратили внимание жители Санкт-Петербурга . В соцсетях появилось видео, снятое из окна высотки по адресу улица Обуховской Обороны, 138 корпус 2.

«Мурзинка. Она у нас меняет цвет периодически. Сейчас она кроваво-красного цвета, и это все течет в Неву. Понятное дело, что в нее что-то сливают», — говорит автор ролика.

«Река Мурзинка: сегодня она красная и пенится! В другие дни она другого цвета — от зеленоватого до черного», — пишут петербуржцы.

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