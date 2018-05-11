ЕБРР предоставит Монголии кредит для улучшения ситуации с управлением городскими отходами

Кредит поможет Монголии построить мусорный полигон, который соответствует стандартам Евросоюза , приобрести новое оборудование для сбора отходов и ввести в эксплуатацию завод по переработке строительного мусора. Инвестиции поддерживаются в размере 4,9 млн евро в виде финансирования от ЕС.

Согласно данным Национального статистического комитета Монголии, численность населения столицы увеличивается из года в год. В 2000 году она составляла примерно 800 тыс. человек, а в 2018 году достигла 1,4 млн человек. Рост численности населения наложил нагрузку на коммунальные услуги, включая управление твердыми отходами. С другой стороны, это также привело к увеличению объема строительных работ и связанных с ними отходов, которые в настоящее время утилизируются на существующих полигонах или в других местах, не подвергаясь дроблению или переработке.

С дополнительным полигоном город будет в состоянии распоряжаться значительной частью своих отходов в соответствии со стандартами ЕС, в то время как новое оборудование поможет улучшить сбор, транспортировку, переработку и удаление отходов, а также приведет к повышению экологической и санитарно-гигиенической обстановки.

Эти улучшения являются важным шагом в направлении превращения столицы Монголии в экогород. Улан-Батор сталкивается с различными проблемами. К ним относится высокий уровень загрязнения, который связан с расширением столичных районов, где многие жители живут в традиционных юртах и сжигают уголь или дрова, чтобы отапливать свои дома в течение шестимесячной холодной зимы.

Эти инвестиции являются частью всеобъемлющего плана действий «Зеленый город», который будет разработан мэрией Улан-Батора для определения ключевых экологических проблем и связанных с ними зеленых инвестиций. При этом он является частью работы ЕБРР с различными городами по всему региону, чтобы помочь им решить эти проблемы экономически эффективным образом, улучшить муниципальные услуги и построить «зеленые» экономики. —0—