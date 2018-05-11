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Разлив нефтепродуктов обнаружили в одной из бухт Владивостока
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Разлив нефтепродуктов обнаружили в одной из бухт Владивостока 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Разлив нефтепродуктов произошел в районе бухты Горностай во Владивостоке, на место происшествия выехали сотрудники мэрии, сообщает в пятницу пресс-служба городской администрации.
"10 мая, поступило сообщение от жителей города о следах разлива нефтепродуктов в районе бухты Горностай. По предварительной информации, к побережью бухты Горностай прибило масляную пленку, загрязнены локальные участки. В воде видимых загрязнений не зафиксировано", — отмечается в сообщении.
Участок входит в территорию, принадлежащую Министерству обороны РФ. Администрация Владивостока обратилась к руководству ведомства с просьбой очистить прибрежную территорию. На месте работают специалисты, взяты пробы для проведения анализа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в апреле текущего года произошел разлив нефтепродуктов на побережье Амурского залива. Спецтехника и рабочие тогда убрали 4,8 тыс. кв. м побережья от растекшихся нефтепродуктов и вывезли более 100 тонн загрязненного грунта.
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