Мурманск избавят от мусорной свалки

Мурманская область — самый освоенный и урбанизированный район российской Арктики, обладающий существенным по объему и уникальным по составу природно-ресурсным потенциалом, имеющий крупные центры промышленной переработки, развитую транспортную сеть и незамерзающие порты, в которых берет начало Северный морской путь.

К сожалению, интенсивное индустриальное освоение Кольского края оставило «богатое наследие» в виде объектов, чрезвычайно опасных для окружающей среды и здоровья населения, а также территорий, находящихся в кризисном экологическом состоянии.

Две острейшие проблемы региона — городская свалка твердых отходов города Мурманска , а также пометохранилище из бывшей птицефабрики «Снежная». Подсчитали, что на ликвидацию этих объектов необходимо почти 1,2 миллиарда рублей (рекультивация свалки обойдется в 700 миллионов рублей, пометохранилища — 462 миллиона рублей). Но на эти цели деньги государству привлечь непросто, ведь бывшие хранилища отходов не принесут доход.

В 2016 году местные власти начали переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: разработали территориальную схему и региональную программу обращения с отходами, определили общерегионального оператора (им стала компания «Управление отходами»), в рамках частно-государственного партнерства начали строительство инфраструктуры. В текущем году должны заработать мусоросортировочный комплекс и современный полигон, а также сеть мусороперегрузочных станций. В 2013 году, когда реформирование мусорной отрасли еще не было мейнстримом, привлечение инвестиций в эту сферу представляло непростую задачу. Правительство региона нашло инвестора и заключило концессионное соглашение на создание коммунальной инфраструктуры. Этот проект стоит порядка 1,8 миллиарда рублей.

Начало работы объектов позволит перейти к решению острейшей проблемы региона — закрытию мусорной свалки в Мурманске.

Свалка твердых отходов в микрорайоне Дровяное г. Мурманска создавалась в 1971 году по инициативе местных властей. Нужно было срочно централизовать сбор мусора в областном центре, и каких бы то ни было экологических, санитарных и противопожарных правил и норм при создании объекта размещения отходов попросту не учитывали. Место выбрали более чем неудачное: он расположен в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива. Проводимые проверки природоохранных служб в районе свалки показали высокие и экстремально высокие фоновые концентрации загрязняющих веществ в воде. Подготовку к рекультивации местные власти начали самостоятельно: за счет средств местного бюджета идет разработка проектно-сметной документации. Она закончится к концу лета 2018 года, после чего станет возможно переходить к реализации проекта.

Процесс рекультивации включает в себя несколько этапов: выравнивание поверхности свалки, создание системы дегазации и сбора жидкости из накопившихся за десятилетия отходов, покрытие свалки экраном-защитой и заключительный — подготовка почвы и посев растений.

Вторым важным природоохранным проектом является ликвидация отходов бывшей птицефабрики «Снежная». Горы помета там копились с 1983 года и сейчас представляют большую угрозу не только для Кольского залива. Эксперты утверждают: при любом прорыве ограждающей дамбы загрязненные стоки попадут в реку Колу, а оттуда — в водозабор питьевой воды для Мурманска и Кольского района, что приведет к гуманитарной катастрофе. В случае с птицефабрикой все готово для начала работ. При наличии необходимого финансирования рекультивация займет, с учетом сезонности работ, почти три года.

Сегодня необходимо системное решение государством проблемы накопленного экологического ущерба путем создания организационных, правовых, экономических и технологических механизмов.