Четверть века единения с природой: Керженский заповедник отмечает юбилей

Одно из уникальнейших мест на карте Нижегородской области — Керженский заповедник — отметил 25-летний юбилей. Сегодня на его территории можно познакомиться с удивительным растительным миром, а если повезет — то и встретить обитателей лесов и водоемов, в том числе и редких животных, занесенных в Красную книгу. Здесь можно часами бродить потаенными тропами, наслаждаясь единением с природой и узнавая немало нового о флоре и фауны нашего края.

Заповедник расположен всего в 55 километрах от Нижнего Новгорода на берегу реки Керженец. Издавна это место облюбовали животные. За последние годы их численность существенно увеличилась. Сегодня на территории заповедника обитает более 2000 живых организмов — это и насекомые, и рептилии, и звери, и птицы.

«В Керженском живут в том числе краснокнижные животные, которые в дикой природе, к сожалению, уже не встречаются, — рассказывает заместитель директора заповедника по научной работе Наталья Печникова. — Например, здесь можно увидеть выхухоль, которую заселили в заповедник несколько лет назад. Правда, этих животных мало из-за недостатка кормовой базы. Тем не менее, выхухоль расселилась по всему Керженцу вверх и вниз по течению реки. Встречается и норка, правда, пока трудно сказать — европейская или американская — так как она ведет достаточно скрытный образ жизни. В прошлом году была отмечена и косуля.»

Также на Керженце обитает выдра, что свидетельствует о том, что река достаточно чистая. Живет в заповеднике и шесть видов летучих мышей, медянка и гадюка, которая сейчас тоже занесена в Красную книгу. Часто можно встретить и более привычных для нас белок, ящериц и пернатых обитателей леса. Заходят сюда и лоси, и кабаны, и медведи, и рыси.

«За 25 лет в заповеднике была проведена большая работа по сохранению природных комплексов, — отмечает директор Керженского заповедника Ильдар Казаков. — С ведением режима охраны увеличилось количество животных. Например, если на момент создания заповедника на территории насчитывалось не больше пяти голов лосей и кабанов, то сейчас их более 200. Перестали быть редкостью такие птицы, как тетерева и глухари.»

Но главная гордость Керженского заповедника — лесные северные олени. Их завезли сюда в 2014 году. Олени прижились на Нижегородской земле и уже дают потомство. Сегодня на территории заповедника обитают девять этих редких животных.

«Олени прекрасно себя здесь чувствуют, — поделился ответственный исполнитель по программе восстановления лесного северного оленя в Нижегородской области Сергей Суров . — Мы надеемся, что проект будет развиваться и дальше.»

В настоящее время в вольере около экоцентра Керженского заповедника живет семейство оленей — мама, папа и малыш. Их могут увидеть все посетители. Нескольких животных уже перевели в адаптационный вольер площадью 123 гектара. Там им предстоит жить в естественной среде и учиться добывать корм самостоятельно.

«В центре заповедника идет подкормка оленей, в адаптационном вольере их условия жизни максимально приближены к естественным, — продолжает Суров. — Специалисты изучают оленей, наблюдают за тем, как они себя чувствуют без нашего активного вмешательства. В природе их может подстерегать множество опасностей. Вольер защищает их от хищников, которые есть в заповеднике. Есть вероятность проникновения мелких животных, но они не представляют серьезной угрозы для взрослых оленей, только для детенышей в определенный период жизни. То же самое касается беркута, которые также живет в заповеднике. Но вероятность того, что он будет атаковать олененка, ничтожно мала.»

На сегодняшний день, по словам Сергея Сурова, основная проблема состоит в том, что в заповеднике не хватает самок оленей. Среди детенышей, которые родились уже на Нижегородской земле, оказались в основном самцы.

«Сейчас у нас всего две самки, и для того, чтобы программа успешно продолжалась, необходимо запускать проект по отлову оленей в Архангельской области . Кроме того, мы надеемся на то, что в этом году определенное количество животных нам передаст московский зоопитомник, откуда и прибыли наши первые обитатели», — говорит Суров.

Для желающих познакомиться с уникальной природной Керженского заповедника разработаны специальные экскурсионные маршруты. Три экотропы, одна из которых появилась буквально в прошлом году, проведут путешественников по самым потаенным местам удивительного края. Все они оборудованы деревянными настилами, вдоль которых установлены стенды с информации и растительном и животном мире берегов Керженца. Можно подняться на смотровую площадку и понаблюдать за течением реки, узнать много нового даже о привычных нам растениях, побывать на «Поляне древностей», где произрастают хвощи и папоротники, возникшие миллионы лет назад, увидеть хатки бобров, а если улыбнется удача — то и их хозяев.

Одни из экотроп проходит по Вишенскому болоту. Ее протяженность всего 1,5 километра, но на этом пути можно увидеть все разнообразие природы данной местности.

В заповеднике ведется и научная работа. Специалисты делают все возможное, чтобы сохранить первозданную природу.

«Наша работа организована по двум основным направлениям: экологический мониторинг окружающей среды и изучение научных тем, — говорит Наталья Печникова. — Приоритетными являются наблюдения за жизнью и поведением оленей, а также за восстановлением лесов после пожаров. Особое внимание уделяется и вредителям растений. Более 70% нашей территории занимают сосновые леса, а у них есть не только друзья, но и враги — короеды, лубоеды и прочих насекомых. Ведутся наблюдения и за погодой, и за рельефом.»

К своему юбилею заповедник произошел с серьезными достижениями. Но, как отметил Ильдар Казаков, впереди еще много работы.

«За последние годы существенно улучшилась материально-техническая база, что позволяет вовремя обнаруживать и ликвидировать пожары. В ближайшее время планируется привести в порядок охранную зону, которая должна быть замкнутой по периметру всей территории. Эта работа замет три — четыре года. Надеемся, что будет увеличиваться и посещаемость заповедника. Люди получают качественные экскурсии, что ведет к повышению уровня экопросвещения и сохранению природы. « — говорит Казаков.

Напомним, в Керженский заповедник выпустили трех медвежат.

Фото: Надежда Кей