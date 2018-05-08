В Нижегородской области начнут работу общественные экологические инспекторы

В конце апреля в федеральном пресс-центре « Аргументов и фактов » прошла пресс-конференция «Обеспечение и организация деятельности общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды», на котором обсудили главные проблемы окружающей среды, а также как сделать общественный экологический контроль действенным инструментом реализации государственной экологической политики.

Пресс-конференцию организовал «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности». Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов. Директор Центра и руководитель проекта Владислав Жуков подробно рассказал о том, что необходимо для экологической безопасности, кто такие общественные экологические инспекторы, об их правах и полномочиях, и о том, как попасть в их ряды.

Также он отметил, что были проведены опросы, результаты которых показали, что за последние пять лет внимание к экологическим проблемам, ее безопасности со стороны людей возросло, граждане начали чаще участвовать в акциях помощи и защиты окружающей среды.

Проект по подготовке общественных инспекторов в сфере охраны окружающей среды был инициирован достаточно давно. Он направлен на то, чтобы систематизировать работу активных граждан, которые хотят принимать участие в решении экологических вопросов, задач и обеспечении природной безопасности. Этот проект нужен для того, чтобы активный гражданин знал основы природного законодательства, гражданского и административного кодексов. Именно такие люди и нужны для сохранения безопасности окружающей среды.