Минприроды: около 180 свалок нужно ликвидировать в рамках майского указа президента

России Николай Гудков. МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Не менее 180 несанкционированных свалок предстоит ликвидировать в городах к 2024 году, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы Минприроды

"В рамках исполнения майского указа президента предстоит ликвидировать не менее 180 крупнейших городских свалок", — сказал он.

Накануне после инаугурации президента России Владимира Путина был опубликован его указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. В частности, правительству РФ при разработке национального проекта в сфере экологии поручено поставить задачу по ликвидации несанкционированных свалок в городской черте.

Ранее в марте министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что после ликвидации городских свалок работу нужно продолжить на всей территории страны при участии регионов.

По словам министра, одним из приоритетов работы является создание объектов по переработке отходов, для этого регионам будут выделены субсидии — 1 млрд рублей в 2018 году.

В дальнейшем ежегодный объем субсидий будет увеличен не менее чем вдвое.

Кроме того, в субъектах РФ планируется создать 154 объекта по переработке и утилизации отходов.