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«Известия»: в России появятся экотехнопарки для отходов
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«Известия»: в России появятся экотехнопарки для отходов 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Stringer China/Reuters
В России с 2019 года появятся экотехнопарки, где будут сортировать и перерабатывать отходы и создавать новые товары из переработанных ресурсов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.
По словам Евтухова, для привлечения инвесторов в такие кластеры Минпромторг будет оказывать им поддержку. В настоящее время речь идет о субсидировании процентных ставок по кредитам на оборудование.
По прогнозам ведомства, создание экотехнопарков позволит повысить уровень переработки отходов с нынешних 10% до 70-80%.
Ранее сообщалось, что делегация Подмосковья ознакомилась с системой переработки мусора в Швейцарии.
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