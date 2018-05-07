Большая свалка: как Европа засыпает мусором один из крупнейших городов Африки 

Больше 25 лет назад в один из поселков Нигерии начали свозить мусор из Европы, но сейчас эта свалка обрела критические размеры и стала настоящей проблемой для экологии. За это время город стремительно развивался и стал одним из самых больших в Нигерии. Однако вместе с ним разрасталась и свалка, и теперь многие здания, в том числе административные, находятся прямо посреди груд мусора. В 1992 году население Лагоса составляло 7 млн жителей, а международная свалка находилась далеко за городом и добираться к ней можно было только на авто. На данный момент здесь проживает 21 млн граждан, а сам город разросся, соединившись со свалкой. Последняя тоже за последнее время сильно увеличилась и стала буквально центральной частью населенного пункта. Для многих она впоследствии стала полноценным местом работы. В частности, непосредственно посреди мусора пролегают трассы, функционируют больницы и школы. Эксперты выяснили, что большинство мусора в Нигерии составляют сломанные электротовары, среди которых телевизоры, а также ксероксы и холодильники. Всего на просторах Лагоса, по предварительным подсчетам, находится не менее 66 тыс. тонн мусора, четверть которого является токсичной для окружающей среды. Большинство этого мусора привозят из Европы, а из Америки поступает около 7% отходов. Зачастую от собственного мусора таким образом избавляются те страны, которые не имеют собственных мусороперерабатывающих предприятий и считают его вывоз экономически выгодным. Однако согласно документации, в Лагос везут совсем не мусор, а работающую технику, авто или же продукты, предназначенные для ведения домашнего хозяйства. Отходы привозят в металлических контейнерах морскими путями и никто не проверяет их содержимое. На месте прибытия этот мусор никак не утилизируется и он попросту разлагается при высокой температуре окружающей среды. Токсические вещества загрязняют не только землю и воздух, но и океан, из-за чего страдает не только население Нигерии, но и ближайших стран. В Нигерии на регулярной основе разворачиваются эпидемии вирусных заболеваний, которые впоследствии забирают человеческие жизни. Население страдает от нашествия крыс, загрязненной природы и слабого иммунитета. Сейчас никто не может предложить радикального решения этой проблемы, а сама Нигерия справляется лишь с 10% поступающего мусора. Власти планируют перенести часть свалки за пределы других городов, но указанное решение окажется временным.]]>