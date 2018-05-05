Россиянам придумали новый налог

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что экологический сбор на одноразовую посуду может быть введен в 2019 году, передает ТАСС.

Чиновник раскритиковал несознательных людей, которые выезжают на пикники и не убирают за собой после этого.

«Люди покупают одноразовые мангалы, едут на природу и оставляют их. Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи», — сказал Иванов.

Иванов участвует в ежегодной экологической акции «Чистый берег», которая проходит в Ленинградской области на берегу Ладожского озера. Она проходит под эгидой МЧС РФ.

К Иванову присоединился и глава МЧС Владимир Пучков.