Бизнесмен из Омска загрязнил 26,5 тысячи квадратных метров тюменской земли опасными отходами. Ущерб составил 137 миллионов рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
С 2010 по 2015 годы Дмитрий Золотарев — директор ООО «Мерк» и экс-директор ООО «Природоохранное предприятие „Мерк“ получал от промышленных предприятий со всей страны опасные отходы для утилизации. Всего — около полтонны веществ. За услуги по обезвреживанию отходов компании получили почти 42 миллиона рублей. Однако опасный мусор бизнесмен просто сбрасывал в Омской, Новосибирской, Тюменской областях и других субъектах России. В декабре 2017 года Советский районный суд Омска признал Золотарева виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и приговорил его к двум годам лишения свободы.
В Тюменской области, как выяснила природоохранная прокуратура, отходы были размещены на левом берегу реки Тура вблизи улицы Алебашевской в Тюмени. По материалам проверки возбуждено еще одно уголовное дело по статье „Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов“. Следствие полагает, что к размещению опасных отходов в Тюмени, помимо Золотарева, причастны и другие лица.