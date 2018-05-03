Началась регистрация на экологический форум {стЭКОвка}

С 17 по 19 мая пройдет второй экологический форум {стЭКОвка}, который соберет на своей площадке самую инициативную и энергичную молодежь Московской области , готовую внести свой вклад в развитие экологии и предложить решение существующих проблем.

В течение трех дней участников ожидает насыщенная форумная программа, включающая интерактив, лекции от спикеров федерального масштаба, знакомства с активистами со всего Подмосковья и исключительная возможность повлиять на текущее экологическое состояние региона.

Второй год Московская областная Дума и «Молодая Гвардия» Подмосковья проводят молодежный экологический форум — вопросы экоэтикета, раздельного сбора мусора, вторичной переработки стоят остро, как для нашей страны, так и для Подмосковья в частности. Поэтому форум, в первую очередь, носит обучающий и мотивирующий аспекты, мы стараемся привить молодежи привычку раздельного сбора мусора, бережного и ответственного отношения к окружающей среде

— Линара Самединова, депутат Московской областной Думы, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.

Список спикеров на форум 2018 года пока держится в тайне, по словам организаторов, участников ждет не менее увлекательная программа.