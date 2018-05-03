Ещё
Началась регистрация на экологический форум {стЭКОвка}
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Началась регистрация на экологический форум {стЭКОвка} 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
С 17 по 19 мая пройдет второй экологический форум {стЭКОвка}, который соберет на своей площадке самую инициативную и энергичную молодежь Московской области, готовую внести свой вклад в развитие экологии и предложить решение существующих проблем.
В течение трех дней участников ожидает насыщенная форумная программа, включающая интерактив, лекции от спикеров федерального масштаба, знакомства с активистами со всего Подмосковья и исключительная возможность повлиять на текущее экологическое состояние региона.
Второй год Московская областная Дума и «Молодая Гвардия» Подмосковья проводят молодежный экологический форум — вопросы экоэтикета, раздельного сбора мусора, вторичной переработки стоят остро, как для нашей страны, так и для Подмосковья в частности. Поэтому форум, в первую очередь, носит обучающий и мотивирующий аспекты, мы стараемся привить молодежи привычку раздельного сбора мусора, бережного и ответственного отношения к окружающей среде
— Линара Самединова, депутат Московской областной Думы, руководитель «Молодой Гвардии» Подмосковья.
Прошлой весной в качестве спикеров форума выступили: председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, заместитель председателя правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, председатель Комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, главы муниципалитетов, руководители общественных молодежных организаций.
Список спикеров на форум 2018 года пока держится в тайне, по словам организаторов, участников ждет не менее увлекательная программа.
360tv.ru: последние новости
ВОЗ назвала страну с самым чистым воздухом Швейцарская компания построит 4 завода по утилизации мусора в Подмосковье Белых медведей поселят в новые вольеры в Красноярске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия призналась в производстве «Новичка»73
Китайцы атаковали летчиков США109
Российская нефть уходит из Европы131
Путин провел массовые отставки532
Windows сломал компьютеры по всему миру153
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение