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Волонтеры из Казахстана отправятся в экологическую экспедицию в Арктику
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Волонтеры из Казахстана отправятся в экологическую экспедицию в Арктику 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Волонтеры из Казахстана этим летом отправятся в международную экологическую экспедицию по очистке необитаемого острова Вилькицкого в Карском море. Об этом сообщили ТАСС в департаменте международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"На остров Вилькицкого в июле месяце отправятся 15 волонтеров, в том числе представители Северо-Казахстанской области", — сообщили в департаменте.
Отбор волонтеров прошел в Северо-Казахстанском госуниверситете имени М. Козыбаева в дни презентации ЯНАО в Казахстане. В нем участвовали студенты и молодые преподаватели. Прошла презентация общественной организации «Зеленая Арктика», добровольческого движения «Волонтеры Арктики», также показали фотовыставку «Ямал. Мир. Арктика. Люди», отметили в департаменте.
Ранее заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров сообщал, что конкурс на участие в экспедиции составляет примерно 20 человек на место, девушек не берут. По его словам, волонтерам приходится работать в сложных погодных условиях — шторм, высокая влажность, температура около 10 градусов тепла. На острове много белых медведей.
Генеральная уборка островов в ЯНАО
Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.
В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которую начали в 2012 году. За четыре года очистили более 52 га земли, собрали около 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли около 150 волонтеров из 18 регионов РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля.
Остров Вилькицкого расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина — около 9 км, длина — около 18 км. Его назвали в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913). По оценке экологов, с острова предстоит вывезти около 1 тыс. тонн металлолома — брошенной техники, бочек, металлических конструкций.
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