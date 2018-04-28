В экологическом субботнике в парке «Сокольники» участвовала депутат из Новогирева

Депутат муниципального округа Новогиреево Кира Змиева вместе с новогиреевскими волонтерами приняли участие в общегородском экосубботнике. В рамках субботника состоялись две экологические акции.

Экологический субботник в „Сокольниках“ прошел интересно и с пользой: все желающие смогли принять участие в экологическом уроке, играх и тематических мастер-классах. А дети разрисовали скворечники, которые впоследствии развесят на природных территориях столицы.

Фото предоставлено Кирой Змиевой.