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В экологическом субботнике в парке «Сокольники» участвовала депутат из Новогирева
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В экологическом субботнике в парке «Сокольники» участвовала депутат из Новогирева 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Депутат муниципального округа Новогиреево Кира Змиева вместе с новогиреевскими волонтерами приняли участие в общегородском экосубботнике. В рамках субботника состоялись две экологические акции.
В день субботника добровольцы — энтузиасты экологического образа жизни — провели две акции — по раздельному сбору мусора и «Убери за своим питомцем». В акциях приняли участие депутаты Государственной Думы Геннадий Онищенко, Антон Жарков и Иван Тетерин, а также депутаты Мосгордумы Александр Сметанов, Андрей Метельский и Зоя Зотова. «В современном высокотехнологичном мегаполисе вопросы экологии и защиты окружающей среды становятся суперактуальными, — говорит Кира Змиева. — Обеспечение устойчивого развития в гармонии с природой, а именно: раздельный сбор и инновационная вторичная переработка отходов, установка современных очистных сооружений на ТЭЦ, промышленных предприятиях, станциях аэрации, обеспечение энергоэффективности зданий, сооружений и техпроцессов, повышение экологичности автотранспорта, внедрение действенной политики штрафов и взысканий за загрязнение окружающей среды, как с юридических, так и с физических лиц — это единственный путь сохранения окружающей среды и здоровья населения в будущем. Очень рада была стать участником сегодняшнего субботника, который проводился в рамках проекта „Экология Москвы“.
Экологический субботник в „Сокольниках“ прошел интересно и с пользой: все желающие смогли принять участие в экологическом уроке, играх и тематических мастер-классах. А дети разрисовали скворечники, которые впоследствии развесят на природных территориях столицы.
Фото предоставлено Кирой Змиевой.
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