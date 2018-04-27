Жители Миасса рассказали о горах мусора около Ильменского заповедника

Анну Сизову. Территория вблизи Ильменского заповедника постепенно превращается в несанкционированную свалку, пишет «Челябинский обзор» со ссылкой на активистку из Миасса

По словам общественников, около от остановки стоят мешки с мусором, собранные ещё несколько лет назад. Мусор также валяется на обочинах дорог и лесополосе.

«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты несколькими слоями мусора, — отметила Анна Сизова. — Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а городские власти борются за развитие туризма».

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