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Жители Миасса рассказали о горах мусора около Ильменского заповедника
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Жители Миасса рассказали о горах мусора около Ильменского заповедника 

АиФ 28 минут назад
Территория вблизи Ильменского заповедника постепенно превращается в несанкционированную свалку, пишет «Челябинский обзор» со ссылкой на активистку из Миасса Анну Сизову.
По словам общественников, около от остановки стоят мешки с мусором, собранные ещё несколько лет назад. Мусор также валяется на обочинах дорог и лесополосе.
«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты несколькими слоями мусора, — отметила Анна Сизова. — Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а городские власти борются за развитие туризма».
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