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«Чиновники махнули рукой». Территория около Ильменского заповедника превратилась в свалку
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«Чиновники махнули рукой». Территория около Ильменского заповедника превратилась в свалку 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Территория рядом с Ильменским заповедником стала похожа на свалку. По словам местных жителей, там стоят мешки с мусором, собранным несколько лет назад. Уличных урн нет, поэтому отходы валяются на обочинах дорог и в лесу.
Как пишет «Гражданский патруль», сейчас общественники требуют привести в порядок территорию, на которую махнула рукой администрация Миасса.
«Администрация города и управление экологии не следят за состоянием территории вблизи заповедника. Неподалеку находится озеро Ильменское, берега которого покрыты несколькими слоями мусора. Туристы, приезжающие на экскурсии, видят этот кошмар, в то время как заповедник является лицом города, а городские власти борются за развитие туризма», — рассказала общественник Анна Сизова.
Напомним, ранее волонтеры движения «Гражданский патруль» пожаловались на антисанитарное состояние территории вокруг озера Тургояк (объект, как и Ильменский заповедник, расположен вблизи Миасса). По словам активистов, там прямо на льду организованы туалеты, выгребные ямы от палаточного лагеря переполнены, всюду разбросан мусор.
После выявления нарушений общественники попросили наказать министра экологии Челябинской области за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране памятника природы.
Фото: «Гражданский патруль»
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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