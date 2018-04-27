В Подмосковье построят 11 мусоросжигательных заводов 

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика». Одна из важных задач в охране окружающей среды — объяснить гражданам, что современные мусоросжигательные заводы позволяют перерабатывать мусор без ущерба для природы, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В 2013 г. в Московской области работали 39 свалок, и власти Подмосковья планомерно закрывают свалки. По словам Воробьева, в области заработают 11 заводов по переработке мусора, первые из них войдут в строй в конце года. «Если сейчас мы захораниваем 90% отходов, то в 2018 г. это количество сократится в два раза. Причем среди этих отходов не будет органики. Сегодня именно поэтому мы вынуждены испытывать такую турбулентность, потому что нагрузка на оставшиеся полигоны высокая», — отметил Воробьев в эфире телеканала «360». Губернатор призвал глав Мытищ, Воскресенска, Пушкинского и Ногинского районов «внимательно и добросовестно» отнестись к сбору и утилизации мусора. В Подмосковье появятся региональные операторы, в зоне ответственности которых окажется мусор, его вывоз и захоронение, начиная от подъезда дома и заканчивая полигоном. Московская область является пионером подобного подхода при обращении с отходами. «В апреле мы приступаем к строительству мусоросжигательных заводов. Наша задача — объяснить и рассказать, почему такие заводы существуют и работают в крупнейших городах Европы. Надо дальше подробно рассказывать, чтобы не было фобий, раздражения у жителей», — пояснил Воробьев. Губернатор призвал граждан переходить на раздельный сбор отходов. «Очень важен результат, когда в этом участвуют жители. Без раздельного сбора мусора, культуры, все усилия уйдут в песок. Поэтому наша задача — установить раздельный сбор мусора во всех городах Московской области. Я очень надеюсь, что наши дети и внуки без труда смогут разделять мусор. А пока нам в нашем зрелом возрасте приходится этому учиться», — заключил Воробьев.