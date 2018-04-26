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Завод по переработке отходов построят в Рошале
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Завод по переработке отходов построят в Рошале 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Предприятие по глубокой переработке твердых коммунальных отходов планируют построить в Рошале. Из пластика, стекла и песка там будут делать брусчатку, а из органических отходов — удобрения. Для жителей города организовали экскурсию на аналогичный завод в Раменском. Они смогли своими глазами увидеть, как отходы превращают в доходы.
Рабочие готовят площадку под строительство нового предприятия. Здесь будет глубокая переработка коммунальных отходов города Рошаль и ближайших территорий.
Здесь предполагается глубокая сортировка, здесь предполагается завод по переработке органики, предполагается измельчение отходов, также предполагается топливо рдк, по сути мы сможем перерабатывать отходы здесь более 60%
Александр Коган, министр экологии и природопользования Московской области.
Жители Рошаля смогли своими глазами увидеть, как будет идти переработка, на примере завода в Раменском.
Для органики на производстве будет проводиться отдельный ритуал. Ее помещают в специальные бетонные емкости и накрывают особопрочным материалом, который не пропускает запах. Датчики поддерживают внутри температуру +75 градусов. В таких условиях мусор не выделяет метан.
Через месяц отходы превратятся в удобрение. Такой компост давно используют для столичных газонов. Активист Олег Емельянов изначально был против строительства комплекса в Рошале, но посмотрев на процесс изнутри, готов изменить мнение.
Я всю свою сознательную жизнь боролся, борюсь и буду бороться против мусорных полигонов, против несанкционированных свалок, но когда я вижу конструктивный подход, который обусловлен и подкреплен последними достижениями, которых практически нет еще даже в Европе по переработке мусора и которые экологически безвредны, то я поддерживаю
— Олег Емельянов, житель г.о. Рошаль.
Строительство заводов по переработке поможет решить в Подмосковье проблему с утилизацией мусора. Сейчас в регионе работает 15 таких предприятий, но все они перегружены.
Планируется, что в ближайшие пять лет в Московской области появятся еще 10 таких комплексов. Проект завода в Рошале находится на завершающей стадии. В ближайшее время документ вынесут на общественное обсуждение.
Уже было предварительных три заседания, приходило очень много народа. Были даны некоторые рекомендации к ней, все они учтены
— Андрей Давидяк, главный инженер компании
ООО «Геотехпроект»
Планируется, что из отходов в Рошале будут изготавливать искусственную брусчатку. В ее основу ляжет песок, мелкие осколки стекла, и пластик. Такой плиткой хотят вымостить зону отдыха, которую начнут благоустраивать в этом году к  100-летию
города.
Курортная зона будет начинаться у нас в парке через озеро, через еще не освоенные территории. В ближайшие годы мы должны привести эту зону в порядок
Алексей Артюхин, глава г.о. Рошаль.
Запустить завод глубокой переработки твердых коммунальных отходов в Рошале планируют в четвертом квартале этого года. А уже с августа в городском округе начнут раздельный сбор мусора. На 56 площадках появятся специальные контейнеры. А в школах пройдут специальные уроки.
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