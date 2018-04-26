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Выброшенные ярославцами градусники и люминесцентные лампы переработают в Московской области
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Выброшенные ярославцами градусники и люминесцентные лампы переработают в Московской области 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Ярославские ртутьсодержащие отходы — люминесцентные лампы и градусники — увозят на переработку в Московскую область. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. В Ярославле утилизацией таких отходов, которые относятся к первому классу опасности, занимаются два предприятия: городское спецавтохозяйство и фирма «Дельта». Для того, чтобы утилизировать люминесцентные лампы или градусники, предприятия города с этими организациями заключают договор.
— Исполнение требований законодательства проверяется сотрудниками нашего департамента, Росприроднадзора и природоохранной прокуратурой, — рассказала начальник отдела нормирования и разрешительной деятельности областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова. — За последний год нарушений в данной сфере не зафиксировано. В случае нарушений законодательства предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей.
Жители города могут сдать ртутьсодержащие термометры или лампы в свою управляющую компанию, которые также передадут их специализированным компаниям.
— Процесс утилизации люминесцентных ламп многоуровневый, — рассказал заместитель директора по экологии фирмы «Дельта» Василий Новиков. — Сначала происходит разделение их на составляющие части. Стекло и колпачки относятся к пятому классу отходов, наименее опасному. Стекло отправляется для захоронения на полигон. Колпачки поступают в пункты приема цветного металла и идут в переработку. Люминофор, содержащий ртуть и относящийся к первому, наиболее опасному классу отходов, извлекается и перевозится на специализированное предприятие в Московской области. После процесса восстановления ртуть вновь возвращают в производство.
А вот медицинские отходы от малоопасных до чрезвычайно опасных везут на ярославский полигон. О том, что происходит с мусором на «Скоково», рассказал директор по переработке отходов.
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