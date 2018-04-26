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Директор полигона ОАО «Скоково» рассказал, какие машины должны проходить весовой контроль
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Директор полигона ОАО «Скоково» рассказал, какие машины должны проходить весовой контроль 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Директор полигона ОАО «Скоково» Константин Симонов пояснил, какие машины с отходами должны проходить весовой контроль, а какие могут проезжать на полигон без взвешивания.
— Сейчас тариф у нас установлен в объеме, то есть цена устанавливается за один кубический метр отходов, — рассказал Константин Симонов. — Весь учет отходов ведется в кубах. И если машина везет отходы, которые не прошли уплотнение, мы их объем определяем сразу по объему кузова. Машины в основном типовые — как правило, это 8 кубов. Проводить их через весы нет никакой необходимости. Это касается строительного мусора, кирпичей и других отходов, которые в принципе не могут быть уплотнены. А вот если машина везет отходы, которые прошли уплотнение, то она обязательно проходит взвешивание. Затем, зная массу и плотность, мы определяем исходный объем отходов в кубах и выставляем за него цену.
Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков подчеркнул, что соблюдение мер безопасности на полигоне «Скоково» находится под постоянным контролем.
— Мы следим за тем, чтобы весь цикл размещения и утилизации отходов на полигоне был полностью экологически безопасен. Что касается весового контроля, то с 1 июля этого года тариф будет установлен в зависимости от веса отходов, и все машины, въезжающие на полигон, будут проходить через весы, — пояснил Дмитрий Пеньков.
С работой поста весового контроля накануне ознакомились и члены экспертной группы по соблюдению экологической безопасности на полигоне «Скоково».
— Мы тщательно исследовали работу поста весового контроля, — рассказал член регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев. — На мой взгляд, руководству полигона необходимо провести комплексную методическую работу с персоналом, который занимается контролем за ввозимыми отходами. Кроме того, надо провести поверку всех приборов учета. В ходе рабочей поездки произошло случайное срабатывание прибора, который определяет уровень радиации. Такого быть не должно, вся техника должна работать надежно. Добавлю, что на меня очень хорошее впечатление произвела охрана полигона. Лишние машины на территорию не пропускают, а автомобили охраны курсируют вокруг полигона. Это особенно важно в пожароопасный период, тем более что не так давно на полигоне произошел поджог.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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