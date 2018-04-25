Административные центры трех регионов СКФО попали в десятку самых чистых городов страны

"Согласно ежегодным данным экологического рейтинга по итогам 2017 года в десятку лучших городов вошли Магас, Грозный и Владикавказ. В тоже время в 30-ку аутсайдеров с наихудшими показателем, прежде всего по качеству воды, попала Махачкала ", — сказал Белавенцев, отметив, что в рейтинг худших попали те города, руководители которых не представляют общественности информации о реальной экологической обстановке, что является нарушением прав граждан.

В Нальчике в среду проходит заседание совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО, где обсуждаются вопросы экологической безопасности. Выступая на заседании, Белавенцев отметил актуальность обсуждаемых вопросов для округа.

"Состояние экологии Кавказа является одним из главных факторов привлечения сюда туристов. Принятые меры (в рамках Года экологии — 2017 год — прим. ТАСС) несомненно способствовали улучшению экологической обстановки в округе, повышению социальной и экологической грамотности. Однако для всех субъектов округа остаются актуальными вопросы в сфере обращения с отходами,

а также вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба", — подчеркнул он, отметив, что наиболее успешно мероприятия в области экологии проводятся в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках.