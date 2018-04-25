«День посадки леса» проведут в Тюменской области

"Всех участников ждет заряд положительных эмоций, свежий воздух, а также горячий чай и настоящая полевая кухня", — отметил собеседник агентства.

По информации пресс-службы губернатора, участие в акции также примут депутаты Тюменской областной думы, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, работники лесной отрасли, общественные организации, предприятия региона, экологические общества, члены школьных лесничеств и студенты.

"Забота о лесе, для нас, живущих в Сибири, не пустые слова. Эта акция — добровольная, и очень отрадно, что в ней ежегодно участвует большое количество людей. Вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении благоприятной окружающей среды напрямую влияют на благополучие региона и качество жизни тюменцев", — сказал глава региона Владимир Якушев

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