В Сосновом Бору готовятся разделять мусор 

Общественная палата города Сосновый Бор провела круглый стол на тему «Чистота города — дело каждого в нем проживающего». Где состоялась презентация проекта и опыта экологического движения «РазДельный Сбор» по раздельному сбору ТКО (твердых коммунальных отходов).
В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты города, заместитель главы администрации Виктор Подрезов, заместитель главного санитарного врача по г. Сосновый Бор Владимир Кротов, председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник, начальник отдела природопользования и экологической безопасности Дмитрий Бойцов, представители управляющих компаний и ТСЖ и гость из Общественной палаты региона — руководитель общественного экологического совета при губернаторе Юрий Шевчук. Он представил свой взгляд на проблему сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), познакомил с предпочтительными технологиями переработки и судьбой полигонов региона.
Член Общественной палаты Сергей Аверьянов проинформировал о нормативной базе региона. Региональный оператор вскоре установит «правила игры» и единые для всей области тарифы.
Обсуждались проблемы вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, раздельного сбора мусора, оборудования площадок под контейнеры, санитарного состояние территории и принимаемые меры по приведению ее в соответствие с СанПиН, насколько они эффективны в рамках полномочий администрации и санитарных служб.
Генеральный директор ООО «Город Сервис» Надежда Тютина рассказала о планах предприятия. С мая «Город Сервис» готов приступить в тестовом режиме к раздельному сбору ТКО по восьми адресам управляющих компаний ЗАО «Титанжилком» и ООО «УО АКО».
У домов будут установлены по 6 контейнеров: для органики, пластика, стекла, картона и по 2 контейнера — для несортированных отходов. Стекло, пластик и картон будут сдавать во вторсырье.
ООО «Город Сервис» планирует построить в промзоне линию сортировки отходов, получить на нее лицензию и претендует на внесение площадки сортировки в территориальную схему. Инвестиции в строительство линии составят около 30 млнруб. Приобретены 3 новых машины для перевозки отходов.