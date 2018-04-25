В Сосновом Бору готовятся разделять мусор

Общественная палата города Сосновый Бор провела круглый стол на тему «Чистота города — дело каждого в нем проживающего». Где состоялась презентация проекта и опыта экологического движения «РазДельный Сбор» по раздельному сбору ТКО (твердых коммунальных отходов).

В круглом столе приняли участие члены Общественной палаты города, заместитель главы администрации Виктор Подрезов, заместитель главного санитарного врача по г. Сосновый Бор Владимир Кротов, председатель комитета по управлению ЖКХ Даниил Винник , начальник отдела природопользования и экологической безопасности Дмитрий Бойцов, представители управляющих компаний и ТСЖ и гость из Общественной палаты региона — руководитель общественного экологического совета при губернаторе Юрий Шевчук . Он представил свой взгляд на проблему сбора и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), познакомил с предпочтительными технологиями переработки и судьбой полигонов региона.

Член Общественной палаты Сергей Аверьянов проинформировал о нормативной базе региона. Региональный оператор вскоре установит «правила игры» и единые для всей области тарифы.

Обсуждались проблемы вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов, раздельного сбора мусора, оборудования площадок под контейнеры, санитарного состояние территории и принимаемые меры по приведению ее в соответствие с СанПиН, насколько они эффективны в рамках полномочий администрации и санитарных служб.

Генеральный директор ООО «Город Сервис» Надежда Тютина рассказала о планах предприятия. С мая «Город Сервис» готов приступить в тестовом режиме к раздельному сбору ТКО по восьми адресам управляющих компаний ЗАО «Титанжилком» и ООО «УО АКО».

У домов будут установлены по 6 контейнеров: для органики, пластика, стекла, картона и по 2 контейнера — для несортированных отходов. Стекло, пластик и картон будут сдавать во вторсырье.

ООО «Город Сервис» планирует построить в промзоне линию сортировки отходов, получить на нее лицензию и претендует на внесение площадки сортировки в территориальную схему. Инвестиции в строительство линии составят около 30 млнруб. Приобретены 3 новых машины для перевозки отходов.