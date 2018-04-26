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Конкурс детских фотографий стартует в Приокско‑Террасном заповеднике 15 мая
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Конкурс детских фотографий стартует в Приокско‑Террасном заповеднике 15 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Межрегиональный детский фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» откроется в Приокско-Террасном заповеднике, расположенном в Серпуховском районе Подмосковья, 15 мая, итоги конкурса подведут осенью, сообщается на сайте заповедника.
«Межрегиональный детский экологический фотоконкурс «В мире цветов и насекомых» проводится в период с 15 мая по 20 сентября 2018 года. Его организовали с целью формирования эстетической культуры участников и общих представлений о разнообразии насекомых различных регионов России», — говорится в сообщении.
Конкурс создали для творческой реализации школьников, а также для формирования и развития у участников экологической и эстетической культуры. Заявки на конкурс подаются по одной номинации — «Лучший снимок насекомого».
Отдел экологического просвещения и познавательного туризма Приокско-Террасного заповедника осуществляет всю организационную и информационную деятельность по проведению первенства. Состав жюри сформируют из сотрудников научного отдела и отдела экологического просвещения.
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