Стимулирующие льготы: водителей Самарской области призывают пересесть на газ

Самаре прошел круглый стол, посвященный Дню химической безопасности. В нашей стране он отмечается 28 апреля. Промышленные предприятия перестали быть основным источником вредных выбросов. Главные загрязнители — автомобили. Они есть у каждого третьего жителя губернии. С каждым годом цифра растет. Какой выход предлагали участники обсуждения — в нашем материале.

Автомобиль — не роскошь, а средство загрязнения. 60% вредных веществ, которые попадают в атмосферу, приходятся на машины. Это выхлопные газы, автоотходы и испарения технических жидкостей.

Число машин растет — увеличивается и нагрузка на окружающую среду. Возможный выход — переход на газ. Стимулировать водителей могут налоговые льготы. К примеру, снижение вдвое транспортного налога. Инициатива внесена в Самарскую губернскую думу. А как стимулировать граждан соблюдать экологические законы во время уборки мусора, пока непонятно.

В конце апреля качество воздуха в регионе традиционно снижается. Пора субботников, львиная доля убираемого мусора — листва, которую граждане сжигают. А это запрещено. По словам экологов, вред от таких костров сравним с выбросами мощнейших промышленных предприятий.

Самарской области около тысячи промышленных предприятий. На них приходится 40% загрязняющих выбросов — как в атмосферу, так и в водоемы. Из года в год показатель постоянно снижается. Государство заставляет компании внедрять природоохранные программы, устанавливать более экологичное оборудование. За нарушение — серьезные взыскания, вплоть до остановки работы.