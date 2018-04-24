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Стимулирующие льготы: водителей Самарской области призывают пересесть на газ
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Стимулирующие льготы: водителей Самарской области призывают пересесть на газ 

ТРК Губерния 2 часа назад
В Самаре прошел круглый стол, посвященный Дню химической безопасности. В нашей стране он отмечается 28 апреля. Промышленные предприятия перестали быть основным источником вредных выбросов. Главные загрязнители — автомобили. Они есть у каждого третьего жителя губернии. С каждым годом цифра растет. Какой выход предлагали участники обсуждения — в нашем материале.
Автомобиль — не роскошь, а средство загрязнения. 60% вредных веществ, которые попадают в атмосферу, приходятся на машины. Это выхлопные газы, автоотходы и испарения технических жидкостей.
Число машин растет — увеличивается и нагрузка на окружающую среду. Возможный выход — переход на газ. Стимулировать водителей могут налоговые льготы. К примеру, снижение вдвое транспортного налога. Инициатива внесена в Самарскую губернскую думу. А как стимулировать граждан соблюдать экологические законы во время уборки мусора, пока непонятно.
В конце апреля качество воздуха в регионе традиционно снижается. Пора субботников, львиная доля убираемого мусора — листва, которую граждане сжигают. А это запрещено. По словам экологов, вред от таких костров сравним с выбросами мощнейших промышленных предприятий.
В Самарской области около тысячи промышленных предприятий. На них приходится 40% загрязняющих выбросов — как в атмосферу, так и в водоемы. Из года в год показатель постоянно снижается. Государство заставляет компании внедрять природоохранные программы, устанавливать более экологичное оборудование. За нарушение — серьезные взыскания, вплоть до остановки работы.
Всего в Самарской области 700 водоемов, откуда жители получают питьевую воду. Вся она проходит очистку и обеззараживание. Как заявили в Роспотребнадзоре, в краны попадает вода гарантированного качества. Сегодня очистке воды и воздуха уделяется повышенное внимание. 2017-й был объявлен Годом экологии. В регионе действует несколько природоохранных программ. Их финансирование составляет сотни миллионов рублей. Кроме работы с предприятиями, они ставят целью повысить экологическую культуру жителей губернии и обеспечить граждан полной и объективной информацией о состоянии окружающей среды.
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