Подписано соглашение о взаимодействии Правительства области и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в сфере охраны окружающей среды

24 апреля подписано соглашение о взаимодействии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» на 2018 — 2019 годы в части выполнения обязательств по реализации природоохранных мероприятий.

— В рамках соглашения запланированы мероприятия, направленные на сокращение ущерба, наносимого окружающей среде, и осуществление информационного обмена в ходе их реализации, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Предусмотрен комплекс работ по минимизации воздействия производства на окружающую среду и исключению экологических рисков на общую сумму порядка 170 миллионов рублей.

В частности, планируется строительство и ввод в эксплуатацию береговой насосной станции с подводящим каналом для подачи воды из реки Волги. Это позволит исключить использование воды питьевого качества для технологических нужд предприятия. Дополнительно на подводящем канале будет установлено рыбозащитное устройство. Также предусмотрены мероприятия по рекультивации нарушенных в ходе строительства земель для восстановления их продуктивности и природно-хозяйственной ценности, улучшения состояния окружающей природной среды.

Предприятие уже приступило к мониторингу Волги с целью предотвращения ее засорения, загрязнения и истощения. Производятся натурные замеры на границе санитарно-защитной зоны для снижения уровня загрязнения воздуха, мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, а именно — выпуск молоди стерляди в Горьковское водохранилище.

По словам главного инженера ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» Алексея Дрожникова, совершенствование деятельности по обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду и ликвидации экологического ущерба, связанного с производственной и хозяйственной деятельностью, — это одно из приоритетных направлений деятельности компании.

— Основной принцип нашего предприятия — это соблюдение законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, — рассказал Алексей Дрожников. — Мы уделяем большое внимание развитию производства с минимальным воздействием на окружающую среду. Предприятием оформлены все разрешительные документы, заключены договоры на утилизацию и размещение опасных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности. Ведется мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух как в автоматическом режиме, так и с привлечением специализированных организаций.

Справка

ПГУ-ТЭЦ 450 МВт в Ярославле введена в эксплуатацию в июне прошлого года. В настоящее время электростанция функционирует стабильно, в рабочие часы загружена на 100 процентов. Выработка электрической энергии по состоянию на 23 апреля составила более 2600000 МВт*ч.

Генерирующий объект построен с использованием передовых энергосберегающих и экологически чистых технологий. В частности, использование парогазовых технологий позволяет на 30 процентов сократить выбросы NOx в атмосферу относительно традиционных паросиловых блоков. Также на предприятии функционируют производственно-дождевая канализация и канализация нефтесодержащих стоков, которая обеспечивает сбор, очистку и повторное использование стоков в системе оборотного охлаждения оборудования ПГУ, тем самым позволяя снизить потребление и сброс сточных вод.

Технологическая схема водоподготовительной установки предприятия спроектирована таким образом, что позволяет использовать промывочные воды, образующиеся при очистке воды, повторно в цикле водоподготовки, тем самым значительно снизив объемы сбрасываемых сточных вод, а обезвоженный шлам вывозить на полигон бытовых отходов.