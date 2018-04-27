ОНФ высказался против отмены экологической экспертизы при ликвидации парков в Подмосковье

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Общероссийский народный фронт (ОНФ) высказался против отмены государственной экологической экспертизы при ликвидации особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Московской области . Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации. Ранее сообщалось, что Московская областная дума приняла сразу в трех чтениях закон, который отменил обязательную экологическую экспертизу для ликвидации ООПТ регионального значения. Представлявший документ на заседании парламента министр экологии Подмосковья Александр Коган пояснил, что это позволит вывести из-под защиты, например, мертвое высохшее 800-летнее дерево. "Эксперты ОНФ выступают против отмены обязательной экологической экспертизы при упразднении региональных особо охраняемых природных территорий в Подмосковье", — говорится в сообщении. Координатор региональной группы ОНФ по проблемам экологии и защиты в Московской области Антон Хлынов добавил, что закон «свидетельствуют либо о категорическом непонимании смысла и сути территориальной охраны природы, либо градостроительное лобби во властных структурах по прежнему берет верх над здравым смыслом и элементарным уважением к мнению граждан и экспертного сообщества». Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов отметил, что из-за этой инициативы все подмосковные ООПТ регионального значения оказались под серьезной угрозой ликвидации.