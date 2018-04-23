Ситуацию с полигонами ТБО в Ленобласти прокомментировал Николай Борисов

Начальник управления по обращению с отходами Николай Борисов рассказал о перспективах пригородных полигонов по накоплению твердых бытовых отходов в Ленинградской области

Как стало известно редакции ivbg.ru, до настоящего времени в администрацию Ленинградской области не поступало обращений от владельцев указанных полигонов о разработке новых карт для накопления отходов.

В Администрации же Ленинградской области отметили, что в случае появления таких запросов, по ним будет дан отрицательный ответ.