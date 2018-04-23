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Почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю
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Почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Почти 10 тонн мусора и загрязнений вывезли из Санкт-Петербурга за неделю, сообщает Nation News со ссылкой на комитет по благоустройству города.
С 16 по 22 апреля с улиц убрали 9 тыс. тонн грязи и 761 тонну мусора.
В комитете также рассказали, что для влажной уборки потребовалось около 54 тыс. кубометров воды.
В понедельник, 23 апреля, на улицы вышли 600 единиц техники и более тысячи дворников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области за 2017 год убрали 330 тыс. кубометров мусора по требованию инспекторов Госадмтехнадзора.
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