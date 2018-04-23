Почти 10 тонн мусора и грязи вывезли из Петербурга за неделю

Почти 10 тонн мусора и загрязнений вывезли из Санкт-Петербурга за неделю, сообщает Nation News со ссылкой на комитет по благоустройству города.

С 16 по 22 апреля с улиц убрали 9 тыс. тонн грязи и 761 тонну мусора.

В комитете также рассказали, что для влажной уборки потребовалось около 54 тыс. кубометров воды.

В понедельник, 23 апреля, на улицы вышли 600 единиц техники и более тысячи дворников.