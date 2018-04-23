Архангельский ЦБК подписал договор о производстве удобрений из отходов производства

МОСКВА , 23 апреля. / ТАСС /. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) и новодвинская компания «Техносервис» подписали соглашение о производстве удобрений с использованием древесных отходов предприятия и осадка, остающегося после очистки сточных вод ЦБК. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба комбината.

"АО «Архангельский ЦБК» и ООО «Техносервис» ( г. Новодвинск Архангельская область ) заключили договор, позволяющий начать производство гранулированной древесной золы с использованием отходов Архангельского ЦБК. В начале апреля 2018 года была получена первая опытная выработка агрохимиката из переданных компании-изготовителю отходов золы от сжигания кородревесных отходов и осадков очистки сточных вод АЦБК", — говорится в сообщении АЦБК.

Отмечается, что новое совместное производство может позволить целлюлозно-бумажному комбинату существенно сократить объем захоронения отходов на свалке, что минимизирует вред для окружающей среды региона.

Гранулированная древесная смола — комплексное удобрение пролонгированного действия. Оно ощелачивает почву и создает благоприятные условия для жизни микроорганизмов. Благодаря золе, повышается жизнестойкость растений, при этом ее воздействие на урожай и качество продуктов благоприятнее, нежели промышленных калийных удобрений.