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Архангельский ЦБК подписал договор о производстве удобрений из отходов производства
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Архангельский ЦБК подписал договор о производстве удобрений из отходов производства 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) и новодвинская компания «Техносервис» подписали соглашение о производстве удобрений с использованием древесных отходов предприятия и осадка, остающегося после очистки сточных вод ЦБК. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба комбината.
"АО «Архангельский ЦБК» и ООО «Техносервис» (г. Новодвинск, Архангельская область) заключили договор, позволяющий начать производство гранулированной древесной золы с использованием отходов Архангельского ЦБК. В начале апреля 2018 года была получена первая опытная выработка агрохимиката из переданных компании-изготовителю отходов золы от сжигания кородревесных отходов и осадков очистки сточных вод АЦБК", — говорится в сообщении АЦБК.
Отмечается, что новое совместное производство может позволить целлюлозно-бумажному комбинату существенно сократить объем захоронения отходов на свалке, что минимизирует вред для окружающей среды региона.
Гранулированная древесная смола — комплексное удобрение пролонгированного действия. Оно ощелачивает почву и создает благоприятные условия для жизни микроорганизмов. Благодаря золе, повышается жизнестойкость растений, при этом ее воздействие на урожай и качество продуктов благоприятнее, нежели промышленных калийных удобрений.
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