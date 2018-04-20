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Акция «Чистый берег» пройдет в Московской области
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Акция «Чистый берег» пройдет в Московской области 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © Fotolia / Elena Belyaeva
На территории Подмосковья очистят от мусора береговую линию протяженностью 44,9 км.
В рамках всероссийской акции "Чистый берег", которая состоится 21 апреля, сотрудники МЧС соберут и утилизируют образовавшиеся на берегах водоема мусор и отходы. Акция на территории области проходит уже в пятый раз. Об этом сообщил телеканал "360".
В этот раз в Московской области очистят береговую линию протяженностью 44,9 километра. Всего будет охвачено 39 водоемов, в которые входят озера, крупные водохранилища, реки и канал имени Москвы.
Более трех тысяч человек, в числе которых 1200 сотрудников МЧС России примут участие в акции. Кроме того, ГУ МЧС по Московской области приглашает присоединиться к акции неравнодушных подмосковных жителей. Акция "Чистый берег" проходит накануне купального сезона.
Вместе с сотрудниками МЧС в акции будут участвовать представители общественных организаций, волонтеры, студенты, курсанты Академии гражданской защиты, представители Рыбохраны, администрации городских округов.
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