Акция «Чистый берег» пройдет в Московской области

На территории Подмосковья очистят от мусора береговую линию протяженностью 44,9 км.

В рамках всероссийской акции "Чистый берег", которая состоится 21 апреля, сотрудники МЧС соберут и утилизируют образовавшиеся на берегах водоема мусор и отходы. Акция на территории области проходит уже в пятый раз. Об этом сообщил телеканал "360".

В этот раз в Московской области очистят береговую линию протяженностью 44,9 километра. Всего будет охвачено 39 водоемов, в которые входят озера, крупные водохранилища, реки и канал имени Москвы

Более трех тысяч человек, в числе которых 1200 сотрудников МЧС России примут участие в акции. Кроме того, ГУ МЧС по Московской области приглашает присоединиться к акции неравнодушных подмосковных жителей. Акция "Чистый берег" проходит накануне купального сезона.

Вместе с сотрудниками МЧС в акции будут участвовать представители общественных организаций, волонтеры, студенты, курсанты Академии гражданской защиты, представители Рыбохраны, администрации городских округов.