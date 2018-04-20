Полигон — не просто куча мусора. Глава подмосковного «Экоконтроля» рассказал о важности экологического воспитания

В последнее время в Московской области усилили контроль за вывозом мусора. Ситуация с полигоном «Ядрово», например, находится на личном контроле у подмосковного губернатора Андрея Воробьева . Председатель областной организации «Экоконтроль» Ильдус Рахматулин рассказал «360», как экологическое воспитание поможет жителям и властям области избежать ошибок, связанных с переработкой мусора.

Воспитывать любовь к экологии

Задача «Экоконтроля» — информировать жителей Подмосковья о природоохранной деятельности и прививать экологическую культуру. По мнению Рахматулина, именно с последнего нужно начинать работу над проблемными полигонами.

Первый шаг на этом пути уже сделан. Жители Московской области начали сортировать мусор. У подъездов ставят специальные контейнеры, а на полигонах появляются сортировочные линии. «Благодаря этому можно будет разделить отходы на те, что можно переработать, и те, что придется захоронить. А чем меньше придется захоранивать, тем меньше будет гора мусора на полигоне», — сказал собеседник «360».

Это логичный и реальный вариант до постройки в области мусороперерабатывающих заводов, которые будут работать с нулевым отходом. Рахматулин уверен, что привычку заботиться об окружающей среде необходимо прививать с детства: дома и в школе. Например, отделять от пищевых отходов бумагу, пластик и металл, отвозить использованные батарейки на утилизацию. Тогда жители Подмосковья будут бережнее относится к экологии в будущем.

От того, что какой-то один конкретный полигон закроют, проблема не разрешится. Люди все равно будут производить мусор, просто его придется везти в другое место, а это усложнение логистики, повышение нагрузки на структуры ЖКХ и удорожание утилизации

— Ильдус Рахматулин.

Проверять слухи

Когда жители Подмосковья обращаются в «Экоконтроль», члены организации выезжают на место и проверяют, существует ли проблема. Если она есть, то ситуацию анализируют и обратившемуся называют конкретные ведомства, которые занимаются решением таких проблем. Экологи взаимодействуют как с гражданами, так и с контролирующими органами и «переводят» для жителей сложную профессионально-техническую информацию.

«Что касается муниципалитетов, где размещаются полигоны, то мы постоянно мониторим ситуацию. В нашу общественную организацию из жителей ближайших к полигонам районов никто не обращался. Как я понимаю, у жителей появляется своя искаженная информация, и ситуацию они понимают не так, как все есть на самом деле», — сказал Рахматулин.

На примере полигона «Ядрово» в Волоколамске эколог объяснил, как слухи и сплетни порождают панику среди людей. Полученной от других людей информации граждане предпочитают доверять больше, чем сведениям из официальных или экспертных источников.

«Для начала людям нужно было обратиться в экологическую организацию — они же говорят, что не доверяют администрации. Хорошо, обратитесь к нам. Мы бы сделали запросы по состоянию полигона, с нами сотрудничают эксперты, которые могут от авторитетного имени сказать, есть нарушения или нет», — подчеркнул Рахматулин.

А люди, пояснил он, «все видят по факту и возмущаются». Другой пример — нередко в организацию приходят письма с жалобами на спиленные деревья. Жители попросту не знают, что деревья могут быть сломанными, наполовину мертвыми и способными упасть от ветра.

Держать население в курсе

Администрация районов, где расположены полигоны, должна постоянно общаться с местными жителями, считает Рахматулин. «Им необходимо взаимодействовать с общественными организациями и с населением. Вести профилактические беседы, разъяснять работу и устройство полигонов, ввести общественный контроль, то есть создать посты мониторинга с привлечением общественников, решить вопрос взаимодействия с контролирующими органами», — сказал эколог.

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По-хорошему, добавил председатель «Экоконтроля», если на территории муниципалитета работает полигон, то в штате администрации должен быть свой эколог с инженерным образованием. Он сможет наблюдать за работой предприятия, делать выводы и вместе с общественниками вести профилактически-разъяснительную работу с населением.

Я считаю, что вся эта ситуация, например, с «Ядрово», произошла из-за того, что люди не понимают, что происходит и как работает полигон. Если люди будут это понимать, то начнут доверять сотрудникам, контролирующим эту работу, и все будет нормально

— Ильдус Рахматулин.

Полигон — не просто куча мусора

Полигоны — это инженерные сооружения, которые должны работать. Все они возникли не за один день, напомнил эксперт. На них постоянно проводятся различные инженерные и строительные работы: ремонтируют и формируют новые подошвы, системы водоотведения и так далее. А чтобы полигон работал, ему необходимо регулярно проходить экологические и другие экспертизы.

«К сожалению, многие люди этого не понимают. Они думают, это просто куча мусора. Но это не так, полигон — инженерное сооружение. И если не нарушать технологию переработки мусора, то никакой техногенной или экологической катастрофы произойти не может», — заявил Рахматулин.

Источник фото: РИА «Новости»

Говоря о мусороперерабатывающих технологиях, эколог отметил, что основной остается устаревшее сжигание отходов. Именно поэтому, подчеркнул Рахматулин, важно перейти на сортировку мусора и привить гражданам основы природоохранной культуры.

По мнению эколога, самая недейственная мера в борьбе с проблемными полигонами — митинговать и перекрывать ворота. Если на свалку не попадут несколько мусоровозов, проблема не разрешится.

«Все это препятствование работе коммунальщиков ни к чему не приведет, а лишь усугубит проблему. Нужно создавать инициативные группы для совместной работы с властями, а не перегораживать улицы. А общественникам нужно помогать информировать население, а не перетягивать одеяло на себя», — заключил он.