21 апреля в «День Земли» в природном заказнике «Долина реки Сетунь» пройдет субботник

День Земли — это международная акция, которая проводится в разных странах с 1970 года и посвящена началу весенних экологических мероприятий и инициатив, в нашей стране совпадает с традиционным временем субботников.

Москве данная акция проводится Департаментом природопользования в целях привлечения внимания населения к делу охраны окружающей среды, формирования экологического сознания и повышения уровня экологической культуры граждан.

21 апреля субботник «День Земли» будет проводиться с 10.00 на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» (адресный ориентир: Москва, ул. Кременчугская, напротив д.38, к.1).

В программе мероприятия — высадка деревьев, развешивание скворечников, уборка территории, создание «Гортензиевого сада» совместно с сотрудниками Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», высадка увлекательный фотоквест, экологические мастер-классы, викторины.

Для участников мероприятия будет организован трансфер: с 8:30 с интервалом движения 30 минут, бесплатный трансфер (автобус желтого цвета гос.номер Е 094 ММ 77) от метро «Славянский бульвар» до места проведения мероприятия — ул. Кременчугская, д. 38 территория Природного заказника «Долина реки Сетунь».

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