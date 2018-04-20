Определен региональный оператор по обращению с ТБО

19 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С учетом представленной дополнительной информации комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсном отборе. По итогам такого рассмотрения заявка ООО «Спецтехуборка» была признана несоответствующей документации о конкурсном отборе.

В соответствии с положениям постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» соглашение об организации деятельности будет заключено с участником, заявка которого соответствовала конкурсной документации. Статус регионального оператора, который в следующие 8 лет займется сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов, присвоен ООО «Хартия».

Заключение соглашения с данной компанией предполагается до 1 мая этого года. Деятельность регионального оператора должна быть реализована с 1 сентября 2018.

— Выбор регионального оператора является одним из этапов перехода к новой системе обращения с отходами на территории области, в рамках которой планируется обеспечить замену контейнеров для сбора ТКО, обновление парка мусоровывозящей техники, приведение в нормативное состояние полигонов для размещения отходов, создание сортировочных и перегрузочных станций, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Новая система позволит сделать отрасль оборота твердых коммунальных отходов более прозрачной и контролируемой.