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Определен региональный оператор по обращению с ТБО
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Определен региональный оператор по обращению с ТБО 

Портал органов государственной власти Ярославской области 52 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
19 апреля в департаменте окружающей среды и природопользования Ярославской области прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, созданной в целях проведения отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С учетом представленной дополнительной информации комиссией были рассмотрены заявки на участие в конкурсном отборе. По итогам такого рассмотрения заявка ООО «Спецтехуборка» была признана несоответствующей документации о конкурсном отборе.
В соответствии с положениям постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2016 года № 881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» соглашение об организации деятельности будет заключено с участником, заявка которого соответствовала конкурсной документации. Статус регионального оператора, который в следующие 8 лет займется сбором, транспортировкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением бытовых отходов, присвоен ООО «Хартия».
Заключение соглашения с данной компанией предполагается до 1 мая этого года. Деятельность регионального оператора должна быть реализована с 1 сентября 2018.
— Выбор регионального оператора является одним из этапов перехода к новой системе обращения с отходами на территории области, в рамках которой планируется обеспечить замену контейнеров для сбора ТКО, обновление парка мусоровывозящей техники, приведение в нормативное состояние полигонов для размещения отходов, создание сортировочных и перегрузочных станций, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Новая система позволит сделать отрасль оборота твердых коммунальных отходов более прозрачной и контролируемой.
Напомним, что это ООО «Хартия» с 2017 года успешно реализует в регионе пилотные проекты по оптимизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в Угличском и Брейтовском муниципальных районах, а также Дзержинском районе города Ярославля.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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