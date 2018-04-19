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В Ярославле приступает к работе экспертная группа по вопросу размещения в «Скоково» твердых бытовых отходов из Москвы
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В Ярославле приступает к работе экспертная группа по вопросу размещения в «Скоково» твердых бытовых отходов из Москвы 

Портал органов государственной власти Ярославской области 53 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Создана рабочая группа по вопросу размещения на ярославском полигоне «Скоково» твердых коммунальных отходов из Москвы. В нее вошли представители научного сообщества, экологи, врачи, члены общественных организаций. Руководителем группы стала заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета, кандидат технических наук, доцент Сахиба Калаева.
— Наша цель — чисто профессиональная и объективная оценка сложившейся ситуации, — сказала Сахиба Калаева. — Мы видим свою задачу в анализе влияния процесса утилизации твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье человека, а также в выработке соответствующих рекомендаций, в том числе и по использованию денежных средств в интересах охраны окружающей среды.
Член Общественной палаты области, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы. Ярославль» Людмила Шабуева, также включенная в состав группы, так прокомментировала цели и задачи работы экспертов.
— Очень хотелось бы, чтобы в рамках работы в группе у нас была возможность оценить воздействие складирования твердых бытовых отходов на полигоне на окружающую среду, — сказала Людмила Шабуева. — Было бы правильным, считаю, в частности, заняться комплексными исследованиями почвы и воды, получить расширенные лабораторные данные. И уже на их основании предпринимать какие-либо действия, прорабатывать различные пути решения проблем.
Первое заседание группы намечено на 23 апреля. Следующим этапом станут выезды на полигон. Члены группы намерены проинспектировать работу системы рециркуляции фильтрата, насосной станции, оценить состояние полигона, проверить организацию количественного и качественного учета отходов. Эксперты изучат лицензию полигона, заключения СЭС, документацию, составленную надзорными органами. В рамках выездного обследования независимой экспертной лабораторией будут проведены заборы проб грунта, воздуха, воды.
В рабочую группу также вошли главный травматолог области, долгие годы возглавлявший больницу имени Соловьева, Александр Дегтярев, заведующая кафедрой физиологии и зоологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Елена Анашкина, член общественного экологического совета при губернаторе области Сергей Капустин, член регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев, начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Скоково» Юлия Елизарова, бывший главный эколог полигона Александр Большаков и другие.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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