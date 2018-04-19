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«Земля леопарда» приглашает волонтеров на День кедра
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«Земля леопарда» приглашает волонтеров на День кедра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
День кедра состоится в национальном парке "Земля леопарда" 29 апреля. В рамках экологической акции волонтеры и сотрудники нацпарка высадят кедры на заповедной территории, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".
В этом году добровольцы высадят несколько тысяч трехлетних кедрушек, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Посадка деревьев пройдет на специальной площадке нацпарка в Хасанском районе Приморского края.
День кедра впервые прошел в национальном парке "Земля леопарда" в 2011 году. Благодаря акции в нацпарке каждый год появляются новые участки хвойных лесов, которые становятся домом и основой кормовой базы множества диких животных.
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