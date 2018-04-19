Золотодобывающая компания заплатит 46 млн рублей за загрязнение реки в Якутии

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Суд обязал взыскать с золотодобывающей компании в Якутии 46 млн рублей в качестве возмещенного ущерба за загрязнение реки, сообщила в четверг пресс-служба региональной прокуратуры

"ООО Артель старателей «Нимгеркан», осуществляя добычу золота в Алданском районе, допустило загрязнение водного объекта р. Унга-Нимгеркан.

Размер причиненного вреда окружающей среде составил 46 680 276,94 рублей.

Верховный суд Республики Саха (Якутия), рассмотрев дело, оставил решение суда первой инстанции без изменения, расчет размера вреда, причиненного окружающей среде, признан обоснованным и верным", — отмечается в сообщении.

В суде установили, что у предприятия не было разрешения на сброс сточных вод в реку.