В Ярославской области будет создана уникальная экоаналитическая лаборатория

Правительство Ярославской области прорабатывает проект по созданию в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории. Она будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на самом высоком уровне. Сейчас такая лаборатория, выявляющая и фиксирующая отклонения самого широкого спектра, в России только одна, в Москве

— Потребность в создании новой современной лаборатории вызвана прежде всего необходимостью качественного экологического контроля за состоянием окружающей среды в регионе, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов . — Запуск такого комплекса даст возможность существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов от источников негативного воздействия, почвы, полигонов.

На данный момент в регионе нет возможности для проведения исследований такого широкого спектра в постоянном и мобильном режиме, что значительно осложняет задачу по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства и обеспечению экологической безопасности населения.

— В экоаналитической лаборатории предусмотрены мобильные секции, оснащенные приборами экспресс-анализа, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков . — Это позволит фиксировать нарушения непосредственно на месте происшествия. Например, выявить загрязнение водного объекта нефтепродуктами или содержание сероводорода в атмосферном воздухе.

Стоимость проекта по созданию лаборатории — 70 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который планирует выделить региону Правительство города Москвы.

Для запуска экоаналитической лаборатории будет закуплено современное дорогостоящее аналитическое оборудование — газовые и жидкостные хроматографы, система капиллярного электрофореза, анализатор ртути.