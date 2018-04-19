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В Ярославской области будет создана уникальная экоаналитическая лаборатория
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В Ярославской области будет создана уникальная экоаналитическая лаборатория 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Правительство Ярославской области прорабатывает проект по созданию в регионе уникальной современной экоаналитической лаборатории. Она будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды на самом высоком уровне. Сейчас такая лаборатория, выявляющая и фиксирующая отклонения самого широкого спектра, в России только одна, в Москве.
— Потребность в создании новой современной лаборатории вызвана прежде всего необходимостью качественного экологического контроля за состоянием окружающей среды в регионе, — отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. — Запуск такого комплекса даст возможность существенно повысить качество экологического контроля водоисточников, сточных вод предприятий, атмосферного воздуха, промышленных выбросов от источников негативного воздействия, почвы, полигонов.
На данный момент в регионе нет возможности для проведения исследований такого широкого спектра в постоянном и мобильном режиме, что значительно осложняет задачу по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства и обеспечению экологической безопасности населения.
— В экоаналитической лаборатории предусмотрены мобильные секции, оснащенные приборами экспресс-анализа, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Это позволит фиксировать нарушения непосредственно на месте происшествия. Например, выявить загрязнение водного объекта нефтепродуктами или содержание сероводорода в атмосферном воздухе.
Стоимость проекта по созданию лаборатории — 70 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках межбюджетного трансферта в объеме 500 миллионов рублей, который планирует выделить региону Правительство города Москвы.
Для запуска экоаналитической лаборатории будет закуплено современное дорогостоящее аналитическое оборудование — газовые и жидкостные хроматографы, система капиллярного электрофореза, анализатор ртути.
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