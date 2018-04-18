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Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России
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Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Недвижимость. Около 60 миллиардов тонн отходов накоплено в России, заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) Артем Седов, генеральный директор ООО «Большая Тройка», занимающегося разработкой электронных территориальных схем по обращению с отходами.
Седов отметил, что речь идёт как о промышленных отходах, так и о коммунальных.
При этом он отметил, что самое высокое здание в мире — «Бурдж Халифа» — весит 500 тысяч тонн. «Таким образом, в России накопилось отходов на 120 тысяч подобных небоскрёбов», — сказал Седов.
По его оценкам, накопленных в России отходов хватило бы для того, чтобы занять территорию четырёх городов размером с Москву.
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