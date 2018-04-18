Эксперт: 60 млрд тонн отходов накоплено в России

МОСКВА , 18 апр — РИА Недвижимость. Около 60 миллиардов тонн отходов накоплено в России , заявил в среду на Российском интернет-форуме (РИФ 2018) Артем Седов , генеральный директор ООО «Большая Тройка», занимающегося разработкой электронных территориальных схем по обращению с отходами.

Седов отметил, что речь идёт как о промышленных отходах, так и о коммунальных.

При этом он отметил, что самое высокое здание в мире — «Бурдж Халифа» — весит 500 тысяч тонн. «Таким образом, в России накопилось отходов на 120 тысяч подобных небоскрёбов», — сказал Седов.

По его оценкам, накопленных в России отходов хватило бы для того, чтобы занять территорию четырёх городов размером с Москву.