Дважды попались: общественники нашли незаконную свалку там же, где и год назад

Активисты ярославского отделения Общероссийского народного фронта и сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования обнаружили у Юго-Западной окружной дороги несанкционированную свалку. В прошлом году общественники и представители власти заставили предприятия убрать на этом месте масштабную свалку бытовых, строительных и промышленных отходов, но груды мусора — от гнилых овощей до старых оконных рам — снова появились.

— Территориальная администрация борется с этой свалкой уже лет пять, тратит немалые деньги. Мы считаем, что пора принимать реальные меры, а именно — устанавливать видеокамеры и бороться с нарушителями, — рассказала эксперт регионального отделения Народного фронта в Ярославской области Татьяна Бородина . — Также можно попросить полицию включить объект в маршрут патрулирования.

На интерактивной карте сами ярославцы отмечают обнаруженные стихийные свалки. В начале весны их насчитали больше 90. Примерно половину из них после обращений активистов Общероссийского народного фронта ликвидировали.