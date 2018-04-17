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Эксперт рассказал о создании инфраструктуры для раздельного сбора отходов
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Эксперт рассказал о создании инфраструктуры для раздельного сбора отходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Строительство инфраструктуры для раздельного сбора отходов в России потребует около десяти лет, при этом многие города не готовы к раздельному сбору, заявил РИА Новости главный редактор журнала «Экоград» Игорь Панарин.
Как ранее сообщил Минстрой России, во всех крупных городах страны в течение трех ближайших месяцев должна появиться инфраструктура для раздельного сбора и накопления бытовых отходов. Речь идет о сборе бумаги, пластика, металла, стекла, а также отходов, требующих особой переработки — батареек, энергосберегающих ламп.
"Многие города к этому не готовы, к раздельному сбору отходов. Собранные отходы необходимо забрать и для начала отсортировать. Кроме того, их просто некуда или невыгодно везти на переработку. Нам на строительство инфраструктуры потребуется около десяти лет. При этом анализ показывает, что структура бытовых отходов меняется примерно на 50% каждые пять лет", — сказал Панарин.
Он также отметил, что частично такая инфраструктура присутствует. Так, сбор металлолома и макулатуры давно стал выгодным занятием — его не нужно внедрять, достаточно создать режим наибольшего благоприятствования для такого рода предприятий. Кроме того, управляющие компании по закону обязаны бесплатно принимать ртутьсодержащие лампы, поэтому многие уже заключили договоры на вывоз и переработку опасных отходов, в том числе батареек.
"Многие домовладения уже занимаются раздельным сбором отходов, устанавливая бачки для пластика, стекла, алюминия. Их забирают компании, иногда даже платят деньги за собранные отходы, особенно если накоплен большой объём. Это готовый опыт для тиражирования и у него есть свои последователи", — добавил Панарин.
Кроме того, эксперт предложил повсеместно внедрять автоматическую сортировку отходов, чтобы вблизи полигонов производить выемку потенциально полезных фракций. Там же можно осуществлять предварительную переработку сырья.
"Создать эту инфраструктуру — задача государства. При наличии такой инфраструктуры бизнес будет арендовать ее мощности, в том числе для извлечения полезных фракций на существующих и закрытых свалках", — заключил эксперт.
Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
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